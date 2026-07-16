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ИА Реалист

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Более 500 человек погибли при крушении двух лодок с беженцами у побережья Мьянмы

Более 500 человек погибли при крушении двух лодок с беженцами у побережья Мьянмы

БАНГКОК (ИА Реалист). Международная организация по миграции (МОМ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ) выразили глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о крушении двух судов у побережья Мьянмы.

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