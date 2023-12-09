Мединский: Героизм участников СВО и работников тыла должен быть вне критики

Политические решения и события, которые есть в учебниках истории школьники могут оценивать по-разному, но героизм участников СВО, а также тех, кто сейчас развивает инфраструктуру в новых субъектах России, не может подвергаться критике и сомнению.
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