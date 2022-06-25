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Дальневосточные гектары получили около 2 тысяч жителей Хабаровского края

Дальневосточные гектары получили около 2 тысяч жителей Хабаровского края

Почти две тысячи жителей Хабаровского края к 1 июня подтвердили пятилетнее пользование землей, полученной в рамках программы «Дальневосточного гектара».

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