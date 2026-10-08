Происки Запада против развертываемой группировки «Рассвет» могут привести к непредсказуемым последствиям Константин Ольшанский На фото: заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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