БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Спутники Starlink посыплются, как игрушки с засохшей ёлки!»: Медведев пообещал Трампу «звездную битву»

«Спутники Starlink посыплются, как игрушки с засохшей ёлки!»: Медведев пообещал Трампу «звездную битву»

Происки Запада против развертываемой группировки «Рассвет» могут привести к непредсказуемым последствиям Константин Ольшанский На фото: заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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