Кто первый объявит войну роботам: бухгалтеры или программисты?

Эксперт Алексей Клочков: Если ИИ вздумает уничтожить мир, то лишь под руководством человека Павел Еськов Фото: IMAGO/Rüdiger Wölk/TASS Каждый четвертый россиянин боится лишиться работы из-за внедрения искусственного интеллекта.
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