Уволенный Шольцем министр финансов ФРГ раскритиковал его

Канцлер Германии Олаф Шольц преднамеренно привел к расколу коалиционное правительство Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и «Зеленых», заявил уволенный им глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.
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