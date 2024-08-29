Агент Сафонов считает, что Соболев не перейдет в «Зенит»

Игрок не подходит петербуржцам по стилю, уверен специалист Известному футбольному агенту Алексей Сафонову не верится, что спартаковец Александр Соболев окажется в «Зените», об этом специалист сказал в интервью РИА Новости.
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