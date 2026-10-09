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В Северной столице подвели итоги гастрономического фестиваля и конкурса "Петербургский десерт"

В Северной столице подвели итоги гастрономического фестиваля и конкурса "Петербургский десерт"

Обладателем Гран-при II Гастрономического конкурса "Петербургский десерт" стал Вячеслав Кучеренко, шеф-кондитер отеля Four Seasons, представивший десерт "Мазарен".

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