УФАС возбудило уголовное дело против владельцев АЗС в Нижегородской области. В частности, под разбирательство по признакам необоснованного повышения цен на бензин попала сеть автозаправок под брендом ESCO, сообщили в ведомстве.
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