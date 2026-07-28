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Нижегородская правда

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УФАС возбудило уголовное дело против владельцев АЗС в Нижегородской области

УФАС возбудило уголовное дело против владельцев АЗС в Нижегородской области. В частности, под разбирательство по признакам необоснованного повышения цен на бензин попала сеть автозаправок под брендом ESCO, сообщили в ведомстве.

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