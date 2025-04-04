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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Даллас» во 2-й раз в сезоне выиграл 7 матчей подряд и приблизился к клубному рекорду. «Старс» идут на 3-м месте в общей таблице НХЛ

«Даллас» во 2-й раз в сезоне выиграл 7 матчей подряд и приблизился к клубному рекорду. «Старс» идут на 3-м месте в общей таблице НХЛ

«Старс» обыграли «Нэшвилл» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.  Команда Питера Дебура набрала 104 очка в 75 играх и идет на третьем месте в общей таблице лиги, уступая лишь «Виннипегу» (108 в 76) и «Вашингтону» (105 в 75).

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