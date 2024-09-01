Зеленский снова призвал Запад разрешить бить по России дальнобойным оружием На этой неделе США сообщили, что ограничения для ВСУ на использование американского оружия продолжают действовать, а в ЕС не смогли договориться об их отмене.
Зеленский вновь призывает Запад дать Украине «разрешение на дальнобойность»
Комментарии
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Eduard
Дайте нам возможность убивать!
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13 час.
Eduard
Гдеже МУС,этот якобы суд? А им дела нет,потому что Зеленский часть их преступного мира,а таких не судят.Вот если бы это был дворник с ДНР на него бы всё првесили,вплодь до "Всемирного потопа"!
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13 час.
Eduard
Можно подуматт,ему вообще эти разрешения нужны.А вообще когда этр было в мире,что кто-то спрашивал у кого-то разрешение на применения оружия?Эт спектакль?
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13 час.
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