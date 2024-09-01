Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зеленский вновь призывает Запад дать Украине «разрешение на дальнобойность»

Зеленский вновь призывает Запад дать Украине «разрешение на дальнобойность»

Зеленский снова призвал Запад разрешить бить по России дальнобойным оружием На этой неделе США сообщили, что ограничения для ВСУ на использование американского оружия продолжают действовать, а в ЕС не смогли договориться об их отмене.

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Комментарии
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Eduard
Дайте нам возможность убивать!
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13 час.
Eduard
Гдеже МУС,этот якобы суд? А им дела нет,потому что Зеленский часть их преступного мира,а таких не судят.Вот если бы это был дворник с ДНР на него бы всё првесили,вплодь до &quot;Всемирного потопа&quot;!
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13 час.
Eduard
Можно подуматт,ему вообще эти разрешения нужны.А вообще когда этр было в мире,что кто-то спрашивал у кого-то разрешение на применения оружия?Эт спектакль?
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13 час.

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