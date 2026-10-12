«Дать волю соскам смотреть!»: Собчак высмеивает Боню из-за пикантной темы

Ксения Собчак и Виктория Боня уже много лет не могут найти общий язык. Собчак часто высмеивает экс-участницу реалити в своих публичных высказываниях.
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