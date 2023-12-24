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Мы соседи по планете

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Научный КРИНЖ

Научный КРИНЖ

Чувствую, что надо будет сделать отдельный ролик про то, что творится в отечественной науке. Вот вам свежая история от паблика КРИНЖ (Качественный Российский Индекс Научных Журналов), который разбирает чушь, попадающую в РИНЦ (Российский Индекс Научного Цитирования).

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