Научный КРИНЖ

Чувствую, что надо будет сделать отдельный ролик про то, что творится в отечественной науке. Вот вам свежая история от паблика КРИНЖ (Качественный Российский Индекс Научных Журналов), который разбирает чушь, попадающую в РИНЦ (Российский Индекс Научного Цитирования).
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