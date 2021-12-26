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Босс «Ф-1» Доменикали: «В сезоне-2022 новый регламент поможет командам нивелировать разницу в скорости между собой, если она будет иметь место»

Руководитель «Формулы» Стефано Доменикали уверен, что в условиях нового регламента в следующем сезоне ни одной из команд не удастся добиться существенного преимущество по ходу всего чемпионата, поскольку конкуренты будут очень быстро догонять тех, кто вырвется в лидеры.

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