Босс «Ф-1» Доменикали: «В сезоне-2022 новый регламент поможет командам нивелировать разницу в скорости между собой, если она будет иметь место»

Руководитель «Формулы» Стефано Доменикали уверен, что в условиях нового регламента в следующем сезоне ни одной из команд не удастся добиться существенного преимущество по ходу всего чемпионата, поскольку конкуренты будут очень быстро догонять тех, кто вырвется в лидеры.