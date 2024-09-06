Деловитые челябинцы стащили забор детского сада на глазах у рабочих

Челябинские полицейские задержали подозреваемых в похищении металлического забора детского сада. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о похищении ограждения в отдел полиции «Северо-Западный» сообщил представитель дошкольной организации, расположенной по улице Чичерина.
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