Деловитые челябинцы стащили забор детского сада на глазах у рабочих

Челябинские полицейские задержали подозреваемых в похищении металлического забора детского сада. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о похищении ограждения в отдел полиции «Северо-Западный» сообщил представитель дошкольной организации, расположенной по улице Чичерина.