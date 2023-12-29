Авиапарк компании «Победа» в 2024 году пополнит еще один Boeing

Авиакомпания «Победа» в 2024 году получит еще один самолет Boeing 737-800, он начнет летать в середине следующего года, сообщили РБК в пресс-службе компании, добавив, что парк лоукостера достигнет 42 лайнеров.
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