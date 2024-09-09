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"Люди не привыкли видеть худых". Кейт Мосс заявила, что в начале карьеры её травили из-за худобы и обвиняли в том, что она подаёт опасный пример своим поклонницам

"Люди не привыкли видеть худых". Кейт Мосс заявила, что в начале карьеры её травили из-за худобы и обвиняли в том, что она подаёт опасный пример своим поклонницам

50-летняя супермодель Кейт Мосс в новом документальном фильме In Vogue: 90-е на Disney+ рассказала, что на пике своей карьеры столкнулась с травлей из-за чрезмерной худобы, ставшей её визитной карточкой.

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