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Военное обозрение

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Британская ракета SPEAR 3 вышла на последний этап испытаний

Британская ракета SPEAR 3 вышла на последний этап испытаний

Великобритания продолжает разработку управляемой ракеты «воздух-поверхность» SPEAR 3. Это изделие недавно вышло на очередной этап испытаний, но его принятие на вооружение пока остается делом неопределённого будущего.

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