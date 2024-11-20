Британская ракета SPEAR 3 вышла на последний этап испытаний

Великобритания продолжает разработку управляемой ракеты «воздух-поверхность» SPEAR 3. Это изделие недавно вышло на очередной этап испытаний, но его принятие на вооружение пока остается делом неопределённого будущего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Россия ввела «временный» запрет на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты
- Шведская компания заявила о том, что её кабель связи на дне Балтийского моря перерезан
- Ракеты и дроны ВС РФ в ночь на 15 ноября атаковали объекты противника в Одессе, Черноморске, Затоке, а также в ряде районов Винницкой и Кировоградской областей
Свежие комментарии