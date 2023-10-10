Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 759 подписчиков

МАСШТАБ РАЗРУШЕНИЙ УКАЗЫВАЕТ НА STORM SHADOW. КИЕВ УДАРИЛ ПО ВОЕННЫМ ВСУ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАСШТАБ РАЗРУШЕНИЙ УКАЗЫВАЕТ НА STORM SHADOW. КИЕВ УДАРИЛ ПО ВОЕННЫМ ВСУ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Белый дом в ужасе от удара по кафе в селе Гроза Харьковской области, в результате которого погиб 51 человек, ещё 6 пострадали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх