В Нижегородской области стартовал приём заявок для участия в экологическом проекте «Люди берега». Волонтеры организуют сплавы по рекам Керженец и Ветлуга, чтобы очистить труднодоступные лесные стоянки от мусора.
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