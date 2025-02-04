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Экстрасенс Миронова рассказала о перспективах связи SHAMAN'а с Мизулиной

Экстрасенс Миронова рассказала о перспективах связи SHAMAN'а с Мизулиной

Пара накануне эпатировала публику своим поведением на школьном мероприятии. Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина Социальные сетиЖурналисты пока не дождались комментариев Ярослава Дронова (SHAMAN) о его «поцелуе» с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

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