Экстрасенс Миронова рассказала о перспективах связи SHAMAN'а с Мизулиной

Пара накануне эпатировала публику своим поведением на школьном мероприятии. Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина Социальные сетиЖурналисты пока не дождались комментариев Ярослава Дронова (SHAMAN) о его «поцелуе» с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.