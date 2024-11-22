Орбан призвал Запад серьезно отнестись к предупреждению Путина

Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum Западным странам необходимо серьезно отнестись к предупреждению президента России Владимира Путина, которое он сделал, объявив об успешном применении новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
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