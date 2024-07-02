Вторая Мировая: день за днём. 17 февраля 1942 года. Двести сорок первый день Великой Отечественной войны

﻿Привет всем! Я буду публиковать материалы и здесь, на Пикабу. Вместе с текстом я применяю фотографии высокопоставленных офицеров и боевой техники учтено! Союзников, голубые направления основных событий на других театрах военных действий, желтых границ отвоёванных территорий при наступлении на ту или другую сторону.