Западные СМИ неожиданно заявили о "пропагандистской победе России"

Кто ты такой, герой нашего времени? На которого мир смотрит с надеждой. Кто защитит добро и победит злодеев? Чтобы было как в кино, где герой рвётся выполнить свою миссию даже тогда, когда миссия невыполнима.
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