Массовые беспорядки в Сербии и сепаратистские планы для Воеводины

ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ В Брюсселе заинтересованы в крупной ссоре между Будапештом и Белградом с перспективой их отказа от российских энергоресурсов Недавняя трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде – административном центре граничащей с Венгрией автономной Воеводины, удивительно быстро спровоцировала массовые протесты, охватившие прежде всего крупные города, против правительства и президента Сербии Александара Вучича.