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Захарова предложила Хантеру Байдену начать с Зеленского помогать зависимым

Захарова предложила Хантеру Байдену начать с Зеленского помогать зависимым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление сына президента США Джо Байдена — Хантера — о том, что он после помилования намерен посвятить жизнь помощи людям с зависимостями.

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