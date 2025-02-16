LDO отскакивает от минимумов диапазона. Стоит ли покупать монету?

Lido DAO, крупнейший протокол ликвидного стейкинга с TVL свыше $25,5 млрд, обновил свою платформу до версии Lido v3, внедрив модульные смарт-контракты stVaults, которые позволяют институциональным инвесторам гибко настраивать параметры верификации, комиссии и профили риска.
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