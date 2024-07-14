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Царьград

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Жара до 35 градусов без перерыва на дожди снова ждёт жителей Забайкалья

Жара до 35 градусов без перерыва на дожди снова ждёт жителей Забайкалья

Жаркая погода при температуре не менее 35 градусов вернётся в Забайкальский край с 16 июля. Предварительно, дождей с этого времени не будет несколько дней.

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