Кубок мира. 1/16 финала. Непомнящий, Карлсен, Накамура, Есипенко, Свидлер, Со, Каруана проведут первые партии

Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Кубок мира по шахматам Баку, Азербайджан 1/16 финала Первые партии Магнус Карлсен (Норвегия) – Винсент Кеймер (Германия) Вахап Шанал (Турция) – Василий Иванчук (Украина) Андрей Есипенко (Россия) – Гукеш Доммараджу (Индия) Ният Абасов (Азербайджан) – Петр Свидлер (Россия) Нихал Сарин (Индия) – Ян Непомнящий (Россия) Фабиано Каруана (США) – Рэй Робсон (США) Алексей Сарана (Сербия) – Уэсли Со (США) Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Хикару Накамура (США) Полную сетку можно посмотреть здесь.
Популярные статьи
- Чемезов – Путину о системе распознавания лиц: «В 2022-м мы реализовали проекты в 36 странах, в том числе на ЧМ в Катаре. Используется по нашим городам, обеспечивает безопасность»
- «Однажды в Пекине». Плющенко показал репетицию с Трусовой и Кондратюком
- Федерация гребного спорта Великобритании запретила трансгендерам участвовать в женских турнирах
Свежие комментарии