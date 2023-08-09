Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

112 подписчиков

Кубок мира. 1/16 финала. Непомнящий, Карлсен, Накамура, Есипенко, Свидлер, Со, Каруана проведут первые партии

Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Кубок мира по шахматам Баку, Азербайджан 1/16 финала Первые партии Магнус Карлсен (Норвегия) – Винсент Кеймер (Германия) Вахап Шанал (Турция) – Василий Иванчук (Украина) Андрей Есипенко (Россия) – Гукеш Доммараджу (Индия) Ният Абасов (Азербайджан) – Петр Свидлер (Россия) Нихал Сарин (Индия) – Ян Непомнящий (Россия) Фабиано Каруана (США) – Рэй Робсон (США) Алексей Сарана (Сербия) – Уэсли Со (США) Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Хикару Накамура (США) Полную сетку можно посмотреть здесь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх