Ophthalmology: антиоксиданты замедляют развития сухой макулярной дегенерации

Ученые из отдела эпидемиологии и клинических приложений Национального института здоровья глаз в США обнаружили, что прием добавок с антиоксидантами (витаминами С, Е и бета-каротином) замедляет прогрессирование сухой возрастной макулярной дегенерации (ВМД).