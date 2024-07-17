Ophthalmology: антиоксиданты замедляют развития сухой макулярной дегенерации

Ученые из отдела эпидемиологии и клинических приложений Национального института здоровья глаз в США обнаружили, что прием добавок с антиоксидантами (витаминами С, Е и бета-каротином) замедляет прогрессирование сухой возрастной макулярной дегенерации (ВМД).
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