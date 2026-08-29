Аферист Домогацкий оставил клиентов без вилл и 150 млн рублей

Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина Ольга Сан едва не стала жертвой мошеннической схемы Сергея Домогацкого, который продавал виллы на Бали.
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