Покусившийся на девочку в интернете педофил останется под стражей

Суд в Петрозаводске продлил арест 23-летнему автору интернет-канала, который склонял девочку к недопустимым действиям В понедельник, 24 февраля, Петрозаводский городской суд оставил под стражей 23-летнего горожанина.
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