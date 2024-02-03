История про добро и маленькое чудо из Донецка (ВИДЕО, ФОТО)

Наши читатели — волонтёры из Усть-Донецка поделились с нами историей впечатляющей поездки с собранной гуманитарной помощью в один из госпиталей Донецка, где лечатся наши героические бойцы и работает не менее героические медики.
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