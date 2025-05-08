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Царьград

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Медведев напомнил Европе о судьбе Третьего рейха и жестко ответил Трампу

Медведев напомнил Европе о судьбе Третьего рейха и жестко ответил Трампу

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег европейские государства о последствиях поддержки неонацистов, напомнив о поражении нацистской Германии.

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Комментарии
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Eduard
Теперь в Европу больше народов нагнали обещая печеньки!
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13 час.
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