В мэрии отрицают чрезвычайную ситуацию из-за отопления в Первомайском районе

В городской администрации настаивают на режиме повышенной готовности. В мэрии Новосибирска опровергли информацию о том, что в Первомайском районе введен режим ЧС из-за ситуации с отоплением – ранее об этом сообщили некоторые местные СМИ.
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