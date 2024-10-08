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В мэрии отрицают чрезвычайную ситуацию из-за отопления в Первомайском районе

В мэрии отрицают чрезвычайную ситуацию из-за отопления в Первомайском районе

В городской администрации настаивают на режиме повышенной готовности. В мэрии Новосибирска опровергли информацию о том, что в Первомайском районе введен режим ЧС из-за ситуации с отоплением – ранее об этом сообщили некоторые местные СМИ.

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