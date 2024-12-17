Биткоин превысил отметку в $108 000

Биткоин достиг новых высот, преодолев порог в $108 000. Поскольку ведутся дискуссии о возможности достижения $110 000 до конца года, эксперты предполагают, что по мере нарастания импульса становятся возможными и более высокие цели.
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