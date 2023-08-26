1. Иноагенты скучают по Родине. В особенности по деньгам, которые они здесь зарабатывали. Некоторые даже прямым текстом просят их простить и обещают больше не работать на США (ссылка): «Я скучаю по родине»: иноагент Моргенштерн признался, что пожалел об эмиграции в США и хочет вернуться в Россию.
Моргенштерн и Милохин хотят на Родину, долги Чичваркина и судьба российских комиков в США
Комментарии
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Надежда
А вы обратили внимание, как этот ромка зверь пел, не поднимая глаз, как нашкодивший котяра, которого мордой ткнули в лужу, которую он надул в углу!? Не верю ни разу в его раскаяние сказанных слов и во вдруг нечаянное "прозрение" по поводу СВО!( Да и, судя по лицам слушающих зверя ребят, они тоже не особо рады приезду этого гаденыша. Понимают, что приехал только потому, что народ стал требовать отмены его концертов, а у него гастроли расписаны по городам и денежками очень "вкусно" пахнет!
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5 час.
Геннадий Кресов
Не нужны эти твари в России!!!
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5 час.
Галина Чужая
А Вы ВАТМ всем или только для себя?
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2 час.
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