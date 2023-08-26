Моргенштерн и Милохин хотят на Родину, долги Чичваркина и судьба российских комиков в США

Надежда

А вы обратили внимание, как этот ромка зверь пел, не поднимая глаз, как нашкодивший котяра, которого мордой ткнули в лужу, которую он надул в углу!? Не верю ни разу в его раскаяние сказанных слов и во вдруг нечаянное "прозрение" по поводу СВО!( Да и, судя по лицам слушающих зверя ребят, они тоже не особо рады приезду этого гаденыша. Понимают, что приехал только потому, что народ стал требовать отмены его концертов, а у него гастроли расписаны по городам и денежками очень "вкусно" пахнет!