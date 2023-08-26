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Моргенштерн и Милохин хотят на Родину, долги Чичваркина и судьба российских комиков в США

Моргенштерн и Милохин хотят на Родину, долги Чичваркина и судьба российских комиков в США

1. Иноагенты скучают по Родине. В особенности по деньгам, которые они здесь зарабатывали. Некоторые даже прямым текстом просят их простить и обещают больше не работать на США (ссылка): «Я скучаю по родине»: иноагент Моргенштерн признался, что пожалел об эмиграции в США и хочет вернуться в Россию.

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Комментарии
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Надежда
А вы обратили внимание, как этот ромка зверь пел, не поднимая глаз, как нашкодивший котяра, которого мордой ткнули в лужу, которую он надул в углу!? Не верю ни разу в его раскаяние сказанных слов и во вдруг нечаянное &quot;прозрение&quot; по поводу СВО!( Да и, судя по лицам слушающих зверя ребят, они тоже не особо рады приезду этого гаденыша. Понимают, что приехал только потому, что народ стал требовать отмены его концертов, а у него гастроли расписаны по городам и денежками очень &quot;вкусно&quot; пахнет!
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5 час.
Геннадий Кресов
Не нужны эти твари в России!!!
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Галина Чужая
А Вы ВАТМ всем или только для себя?
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2 час.

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