"Что Дима, жим-жим теперь?": Губерниев попытался оправдаться за Олимпиаду в Париже, но россияне ему не поверили

Есть политические проститутки , которые становятся в позу сломанной берёзы перед всеми кто им платит . Но оказывается ещё есть и проститутки среди комментаторов . Это продемонстрировал проститут Губерниев! Только вот малость не под рассчитал , прогнулся да не в ту сторону ! Теперь вертится изгаляется ,но думаю отмыться он сможет только в Сене искупавшись . Хотя дерьмо с дерьма - дерьмом не смоешь !!

Владимир Петров

Этот тип и раньше вызывал у меня неприятие- слишком много шума и какого-то надсадного патриотизма, в искренность которого, почему-то, совсем не верилось. А вот ощущение, что этот человек играет роль, было устойчивым. Теперь, в свете последних событий- то, что он насквозь фальшив, подтвердилось полностью. Очень бы хотелось- больше никогда не видеть и не слышать его...