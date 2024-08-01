Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Что Дима, жим-жим теперь?": Губерниев попытался оправдаться за Олимпиаду в Париже, но россияне ему не поверили

"Что Дима, жим-жим теперь?": Губерниев попытался оправдаться за Олимпиаду в Париже, но россияне ему не поверили

На спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, после его восторженного отзыва об открытии Олимпиады в Париже, обрушился поток критики.

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Комментарии
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Владимир Чуприянов
Есть политические проститутки , которые становятся в позу сломанной берёзы перед всеми кто им платит . Но оказывается ещё есть и проститутки среди комментаторов .  Это продемонстрировал проститут Губерниев! Только вот малость не под рассчитал , прогнулся да не в ту сторону ! Теперь вертится изгаляется ,но думаю отмыться он сможет только в Сене искупавшись . Хотя дерьмо с дерьма - дерьмом не смоешь !!
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18 час.
Misha Glusch
дурачок купидонский
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18 час.
Владимир Петров
Этот тип и раньше вызывал у меня неприятие- слишком много шума и какого-то надсадного патриотизма, в искренность которого, почему-то, совсем не верилось. А вот ощущение, что этот человек играет роль, было устойчивым. Теперь, в свете последних событий- то, что он насквозь фальшив, подтвердилось полностью.  Очень бы хотелось- больше никогда не видеть и не слышать его...
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17 час.

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