1. Многолетний сериал заканчивается: Мбаппе уйдет из «ПСЖ» летом, Килиан уведомил клуб об этом. Вероятно, форвард продолжит карьеру в «Реале», но «Мадрид» подпишет француза только на своих условиях.
Мбаппе уходит из «ПСЖ», письмо молодежки ИИХФ, арест недвижимости Промеса, Франция выиграла сингл-микст, Бастрыкин заинтересовался избиением Шведа, 1,6 млн Fan ID и другие новости
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Максим Комаров
Если ты хочешь, чтобы твой будущий внук считал своим кумиром человека, который пытался заработать деньги на спекуляции крупной партии наркотиков, то я тебя не знаю. А я тебя знаю - с 2011 года. И ты не можешь такого желать. Поэтому, надо прикрыть эту тему, и нафиг ее не обсуждать. Промеса посадят, я год назад тебе об этом сказал. И забудем о нем
Ответить
5 час.
Максим Комаров
Так суд и установил. Есть приговор. Чего там не нравится блогеру? Презумпция невиновности соблюдена
Ответить
5 час.
Максим Комаров
На самом деле, все просто. Нас рать, на то, что некто «Сергей Озеров» пыхтел в те дни, когда 2 дебила отметелили путинского лауреата. И нас рать, на то, как данный некто засунул свой комсомольский язык в свой же комсомольский анус, когда один из двух дебилов заявился за Спартак. А где нас не рать? А вот где: тот, кто впишется за наркодиллера словами, буквами или делами, пусть обзовется! Пусть поддержит, пусть скажет: можно простить торговлю наркотиками. Как мужчина скажет. Есть такие?
Ответить
5 час.
Свежие комментарии