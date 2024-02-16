Мбаппе уходит из «ПСЖ», письмо молодежки ИИХФ, арест недвижимости Промеса, Франция выиграла сингл-микст, Бастрыкин заинтересовался избиением Шведа, 1,6 млн Fan ID и другие новости

Максим Комаров Если ты хочешь, чтобы твой будущий внук считал своим кумиром человека, который пытался заработать деньги на спекуляции крупной партии наркотиков, то я тебя не знаю. А я тебя знаю - с 2011 года. И ты не можешь такого желать. Поэтому, надо прикрыть эту тему, и нафиг ее не обсуждать. Промеса посадят, я год назад тебе об этом сказал. И забудем о нем

Максим Комаров Так суд и установил. Есть приговор. Чего там не нравится блогеру? Презумпция невиновности соблюдена