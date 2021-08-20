Испания не впустила российские военные корабли в порт Сеуты

Испания не разрешила российским военным кораблям войти в Сеуту. МИД страны проигнорировал просьбу Москвы о заходе в порт принадлежащих Северному флоту спасательного буксирного судна «Алтай» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».