Рейс Новосибирск – Фергана задержали из-за неисправности самолета

Прокуратура организовала проверку из-за задержки вылета самолета на 13 часов. Вылет рейса Новосибирск – Фергана (Республика Узбекистан) задержан на более чем 13 часов из-за технической неисправности самолета.
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