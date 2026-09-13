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Ушаков: никакого ужесточения позиции России по украинскому урегулированию нет

Ушаков: никакого ужесточения позиции России по украинскому урегулированию нет

Россия не ужесточала позицию по вопросу украинского урегулирования, требования остались прежними. Об этом «Вестям» сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

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