Ушаков: никакого ужесточения позиции России по украинскому урегулированию нет

Россия не ужесточала позицию по вопросу украинского урегулирования, требования остались прежними. Об этом «Вестям» сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
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