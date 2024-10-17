Несмотря на значительное похолодание и осадки, на территории области сегодня, 17 октября, и в течение всего завтрашнего дня объявлен 5-ый, максимальный класс пожароопасности.
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Несмотря на значительное похолодание и осадки, на территории области сегодня, 17 октября, и в течение всего завтрашнего дня объявлен 5-ый, максимальный класс пожароопасности.