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Карпин — о непопадании Захаряна в окончательный состав: «Со счетов его никто не списывает»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал непопадание полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в окончательный состав на осенний учебно-тренировочный сбор.

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