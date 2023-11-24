В Польше рассказали о новом «плане» Зеленского

Украина оказалась в ужасном положении, поэтому президент Владимир Зеленский вынужден действовать исключительно с оглядкой на настроения в США, заявил польский политолог Яцек Бартосяк в беседе с Radio Wnet.
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