Отражена самая массированная атака украинских БПЛА на Московский регион

Собянин: отражена самая массированная атака вражеских БПЛА © РИА Новости / Сергей Мирный Краткий пересказ от РИА ИИ Отражена самая массированная атака БПЛА на Московский регион.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Угроза под носом:...
- Госдума миллиарде...
- Госдума миллиарде...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым