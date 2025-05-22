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Царьград

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Система ПВО России нейтрализовала 105 украинских дронов за ночь

Система ПВО России нейтрализовала 105 украинских дронов за ночь

Минобороны России сообщает об успешной нейтрализации 105 беспилотников ВСУ системой ПВО за одну ночь.

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