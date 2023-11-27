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Имеет ли право наш сосед держать во дворе своего деревенского дома волка?

Имеет ли право наш сосед держать во дворе своего деревенского дома волка?

"У нашего соседа в деревне во дворе живёт волк. Мужчина занимается охотой, и прошлой зимой принёс домой щенка волка, объяснив это жалостью: нашёл зверя в лесу, животное погибнет без матери, которую застрелили охотники.

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