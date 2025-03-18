Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Украинские боевики продают на сайтах награбленное в Курской области

Украинские боевики продают на сайтах награбленное в Курской области

AF-News  Украинские боевики признались в мародёрстве в Курской области. На украинском сайте ОЛХ продаётся награбленное в российском регионе.

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Комментарии
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Александр Дубков
вот они герои,которым слава,мародеры хохложопые
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18 час.
ВО
Виктор Окунев
Ну вот что за люди... Может быть они наоборот привезли, чтобы людям подарки сделать? Ну убили сотню-другую, так ведь это по доброте своей, ну чтобы не мучились.
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15 час.
Vlad
а если копнуть 14-15 года то &quot;курские&quot; объявления померкнут!
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14 час.
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