AF-News Украинские боевики признались в мародёрстве в Курской области. На украинском сайте ОЛХ продаётся награбленное в российском регионе.
Украинские боевики продают на сайтах награбленное в Курской области
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Дубков
вот они герои,которым слава,мародеры хохложопые
Ответить
18 час.
ВО
Виктор Окунев
Ну вот что за люди... Может быть они наоборот привезли, чтобы людям подарки сделать? Ну убили сотню-другую, так ведь это по доброте своей, ну чтобы не мучились.
Ответить
15 час.
Vlad
а если копнуть 14-15 года то "курские" объявления померкнут!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии