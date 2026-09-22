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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Призер чемпионата Европы по синхронному плаванию Сара Мария Рицеа выиграла конкурс «Мисс Италия»

Синхронистка Сара Мария Рицеа стала победительницей конкурса «Мисс Италия».  Спортсменке 18 лет, в этом году она окончила лингвистический лицей и поступила в университет на факультет психологии.

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